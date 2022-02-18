Нужен редактор со знанием английского языка

Работа для новичков, простая, монотонная, для усидчивых. Нужно отредактировать 100 статей. Все детали объясню выбранному исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Главной задачей будет, отредактировать 100 статей, примерно по 5к см. Ставка 25 руб./1000 зн. Прошу писать только тех у кого есть в наличии портфолио, редактор нужен срочно! Обязательно оставляйте скайп в ответах.
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