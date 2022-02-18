Нужен редактор со знанием английского языка

Редактирование и КорректураЗакрыт2 заявки604 просмотра
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Главной задачей будет, отредактировать 100 статей, примерно по 5к см. Ставка 25 руб./1000 зн. Прошу писать только тех у кого есть в наличии портфолио, редактор нужен срочно! Обязательно оставляйте скайп в ответах.

2 года назад
OptimusTexts
Алексей 
40 летУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад