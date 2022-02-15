Нужно редактировать статьи на английском, что бы они правильно звучали

Проект не разовый, текста будут постоянно, сами текста будут сгенерированы при помощи ИИ, качество не самое плохое, но правки будут нужны в любом случае: где-то переписать предложение, где-то дописать, где-то перефразировать. Так же в тексте нужно будет максимально органично задействовать ключевые слова, которые для каждой статьи будут свои. Все текста будут, так или иначе, на тему соц. сетей. Текста будут предоставляться +- 800 слов, а на выходе, с учетом всех корректировок, должно получиться хотя бы 500-600 слов. Цену указывайте за текст из 500 слов (имеется ввиду сырой текст, который надо будет обработать)