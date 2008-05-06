Нужно отредаткировать PDF файл

Добрый день!

Нужно отредактировать PDF и сохранить в таком же формате

Там рекламная продукция под каждой продукций

есть цена

Например:

Unit Price: 1.5 EUR

Unit Price: 1.9 USD

Нужно будет удалить стоимость и валюту чтобы осталась только "Unit Price:"

для того что-бы я сам писал саморучно свои цены