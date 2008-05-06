Нужно отредаткировать PDF файл

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен14 заявок447 просмотров

Добрый день!

Нужно отредактировать PDF и сохранить в таком же формате

Там рекламная продукция под каждой продукций

есть цена

Например:

Unit Price: 1.5 EUR

Unit Price: 1.9 USD

Нужно будет удалить стоимость и валюту чтобы осталась только "Unit Price:"

для того что-бы я сам писал саморучно свои цены

17 лет назад
vanea
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

amelor
34 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
Спасибо за скорость выполнения и за качество работы. остался очень доволен
Четко сформулированы требования. Выполнил работу с удовольствием. Деньги перевел сразу после окончания.

Заявки фрилансеров

amelor
34 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад