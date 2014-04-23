Редактор для вычитки текстов

Редактирование и КорректураЗавершен36 заявок625 просмотров
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Добрый день.

Необходим редактор в команду, который сможет:

1. Облегчить и не потерять смысловую нагрузку текстов.

2. Внимательно и дотошно вычитывать тексты на выявление недостающих запетых, грамматических ошибок.

Нужен именно виртуоз своего дела, которому будет не страшно довериться.

Долгосрочный проект.

10 лет назад
SeRbIu
31 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
linguafranca
Таша 
40 летВеликобритания
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад
$100
30 дней
С Ташей работаем более полугода. Такой легкости работы на фрилансе еще не встречал. Спасибо ;)
Сергей - один из лучших заказчиков, с которыми доводилось работать на фрилансе. Интересный материал, очень комфортный процесс сотрудничества и приятное общение. Буду рада дальнейшей работе над проектами.