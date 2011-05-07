Авторы работ по экономическим дисциплинам

Ищем для постоянной работы авторов - специалистов в области экономики. Обязательно отличное знание хотя бы одной дисциплины, постоянные заказы гарантируются. Если вы не отличаетесь пунктуальностью, берегите свое и наше время - не отвечайте. Сроки нужно соблюдать строго.

Для начала есть две работы, кто может взяться - пишите.

Работа: диплом

Тема: Ипотечное кредитование в России и его развитие

Требования:

срок-12.05.2011

число страниц: 60-70

одна глава-на примере СБ РФ

исходные материалы: план и методичка

Оплата: 3500 руб.

Дисциплина: Экономическая теория

Работа: реферат

Тема: Факторы производства и их рынки

Требования:

срок-09.05.2011

объем: 25 стр., как обычно шрифт 14, интервал 1.5

источников не менее 10 (из них учебников не более 2-3)

Оплата: 600 руб.

Бюджеты окончательные.