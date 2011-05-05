Маркетолог

Здравствуйте! я являюсь администратором сайта "ekzamen74.RU". Требуются авторы студенческих работ по специальностям ПГС, технической направленности, информационным технологиям ! Если Вы согласны к сотрудничеству, то свяжитесь с нами по [email protected] или ася 411125382 С уважением, Экзамен74.
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Требуется грамотный специалист в сфере Маркетинга для выполнения контрольных, курсовых, дипломных работ по данной специализации.
Работа постоянная, т.к. заказов много.
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