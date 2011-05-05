Маркетолог

$1000
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки150 просмотров
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Требуется грамотный специалист в сфере Маркетинга для выполнения контрольных, курсовых, дипломных работ по данной специализации.

Работа постоянная, т.к. заказов много.

Достойную оплату гарантирую!

Пишите на эл. адрес [email protected]

13 лет назад
Kologrey
Денис 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
37 отзывов