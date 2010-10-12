Бухгалтерский учёт, отчёт по практике

Тема: Повышение эффективности турфирмы. В качестве практической части разработка круиза. есть первая глава и отчёт по практике, который составит большую часть второй главы. Надо оперативно закончить диплом. Сроки 3 дня. методички нет.
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Необходимо доработать отчёт по практике.
Срок 2 дня.
Есть методичка и 80% отчёта.
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