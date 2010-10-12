Бухгалтерский учёт, отчёт по практике

Здравствуйте. Срочно требуется помощь человека, разбирающегося в бухгалтерии! Есть короткий текст практической работы для института (Отчет.doc). Тема "Анализ прибыли и рентабельности предприятия". Но все расчеты и таблицы в нем по 2008 год включительно. И есть ...