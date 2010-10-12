Магия слов: оригинальные тексты качественно и в срок
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О себе:
Живу в мире слов с 4 лет, с тех пор как научилась читать. Потом писать - и с тех пор пишу постоянно.
Работаю рекламным агентом медиа-группы Від і До и журналистом газеты "Финансовый консультант".
Имею звание магистра по экономике и младшего специалиста по бухгалтерскому учету.
Знаю языки: русский, украинский и английский.
Имею хорошую эрудицию, большой кругозор, креативный подход.
Есть опыт написания более 250 полностью уникальных статей на одну тематику.
Портфолио
- Отчет по практике ООО "Компьютерные системы"1257 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
13 лет назад
Огромное спасибо за хорошую работу!) Анна великолепно справилась с этим проектом!
Ответный отзыв
Очень приятно работать с Сергеем. Задание ясное и четкое, оплата своевременная. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
$25
0 баллов
13 лет назад
Дата принятия проекта была 15 декабря Срок написания работы 5 дней Сегодня 21 декабря, когда нужно уже сдавать готовую работу Изначально Анна подтвердила, что берет работу и выполнит ее Только после моего письма с вопросом о работе, спустя какое-то время, исполнитель сообщила, что в связи с неисправностями ПК она отказывается от работы. Даже если ПК неисправен, это не оправдывает невыполнение работы и замалчивание около недели. Можно написать письмо с компьютера подруги, сотрудника или на крайний случай пойти в интернет-кафе, и отправить сообщение со своего электронного ящика. В итоге потеряно 6 дней, работа не выполнена, исполнитель не соизволила в течении 1-2х дней сообщить об отказе. Отзывы отрицательные ставлю только в исключительных случаях! Не рекомендую связываться с Анной в связи с несерьезным отношением к работе и попытками оправдываться в той ситуации, когда исполнитель не осознает ответственности перед заказчиком! Будьте бдительны!
$15
10 баллов
13 лет назад
Уже второй проект работаем вместе с Анной . Очень доволен сотрудничеством с ней . Она очень вежливый человек и фрилансер, который мастерски справляется с заданиями . Будем и дальше сотрудничать !
Ответный отзыв
Сотрудничать приятно. Сергей предоставляет подробное ТЗ, отвечает на все вопросы
$12
10 баллов
13 лет назад
Работа выполнена на профессиональном уровне!!!! Анна подошла к выполнению работы очень ответственно. Рекомендую ее как надежного и профессионального фрилансера! Будем и дальше сотрудничать!
Ответный отзыв
Было приятно сотрудничать с Сергеем. Он предоставил подробное ТЗ и был готов отвечать на все вопросы.
$20
10 баллов
13 лет назад
Анна выполнила проект в короткие сроки и с отличным качеством. Готов продолжить сотрудничество!
Ответный отзыв
Cотрудничать с Сергеем было приятно. Он предоставил все материалы и ТЗ, ответил на все вопросы. С удовольствием продолжу сотрудничество.
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