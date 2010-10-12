Магия слов: оригинальные тексты качественно и в срок

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О себе:

Живу в мире слов с 4 лет, с тех пор как научилась читать. Потом писать - и с тех пор пишу постоянно.

Работаю рекламным агентом медиа-группы Від і До и журналистом газеты "Финансовый консультант".

Имею звание магистра по экономике и младшего специалиста по бухгалтерскому учету.

Знаю языки: русский, украинский и английский.

Имею хорошую эрудицию, большой кругозор, креативный подход.

Есть опыт написания более 250 полностью уникальных статей на одну тематику.