Дип. работа по прикладной информатике в экономике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки118 просмотров
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Специализация: прикладная информатика в экономике

Тема: автоматизация.

В работе можно использовать готовый продукт, только его надо немного

доработать, дописать программный код. Если я на защите предоставлю документ,

говорящий о том что автоматизация давно прошла, ни кто не будет проверять

код. Это тем самым облегчает работу.

12 лет назад
berqt
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад