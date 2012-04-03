Методичка по курсовой и пример. http://depositfiles.com/files/xqquefk4z Пояснительную записку делать не надо, только чертежи. Всего должно быть 8 чертежей + видовые точки
Дип. работа по прикладной информатике в экономике
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Специализация: прикладная информатика в экономике
Тема: автоматизация.
В работе можно использовать готовый продукт, только его надо немного
доработать, дописать программный код. Если я на защите предоставлю документ,
говорящий о том что автоматизация давно прошла, ни кто не будет проверять
код. Это тем самым облегчает работу.
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