Дип. работа по прикладной информатике в экономике

Специализация: прикладная информатика в экономике

Тема: автоматизация.

В работе можно использовать готовый продукт, только его надо немного

доработать, дописать программный код. Если я на защите предоставлю документ,

говорящий о том что автоматизация давно прошла, ни кто не будет проверять

код. Это тем самым облегчает работу.