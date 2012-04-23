Реферат литературоведение

тема с 21 стр. любая. смысл работы В общем, здесь надо построить помещения для хранения опасных грузов (с помощью строительной компании или самим), получить лицензию на хранение опасных грузов, обучить или нанять персонала для работы на складе. Перевозки осуществляются ...