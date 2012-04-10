Курсовая аудит

Предмет, дисциплина: аудит

Тема работы:

1. Технологические основы аудита:

основные этапы аудиторской проверки. Подготовка заказа на аудиторские услуги. Оформление договора.

2. Аудиторская проверка финансовых результатов (90,91,99,84): нормативные документы, цели проверки и источники информации, правильность формирования финансовых результатов и использования прибыли, ведения синтетического учета и аналитического учета, правильности документального оформления операций по учету, налогообложения в операциях по учету, типичные ошибки.

3. Практическое задание: Предприятием был приобретен объект основных средств за 19200 с учетом НДС, расходы на его транспортировку составили 1200 руб., погрузо-разгрузочные работы - 720 рублей. В учете сделаны проводки: Дебет08 Кредет60-16271-акцептован счет поставщика; Д19 К60-2929-учтен НДС; Д20 К60-1017-списаны транспортные расходы; Д19 К60-183-учтен НДС по ТЗР; Д20 К60-610-списаны погрузочные работы; Д19 К60-110-учтен НДС; Д01 К08-16271-введен в эксплуатацию объектов ОС. Оцените ситуацию.

Сделайте выводы. Дайте рекомендации.

Содержание: Теория+практика

Объем работы: 12-15 листов

Срок выполнения: до 6 дней

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