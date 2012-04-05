Реферат бухучет

тема с 21 стр. любая. смысл работы В общем, здесь надо построить помещения для хранения опасных грузов (с помощью строительной компании или самим), получить лицензию на хранение опасных грузов, обучить или нанять персонала для работы на складе. Перевозки осуществляются ...
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Предмет, дисциплина: Программное обеспечение
Тема работы: 1. MS Excel Общие сведения о программе. Окно программы. 2. "1С: Предприятие.Бухгалтерия." Архивация данных. Сервисные возможности программы.
Тип работы: Реферат
Содержание: Теория
Объем работы: 12-15 листов
Срок выполнения: до 6 дней
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Включить в работу обе темы. Должно быть введение 1-3 стр., потом основная часть, заключение и список литературы.
Возможны изображения.
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