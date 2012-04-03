Курсовая работа. Haskell

Диверсификация на примере организации Введение 1 глава-Теоретическая 2 глава Аналитическая 3 глава Практическая — проектная с расчетом эк-ой эффективности 35–40 стр.
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