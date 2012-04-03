Курсовая по педагогике

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тема: «Психологическая компетентность педагога»

во введении – цели проекта.

Если приводятся наработки,то необходимо подготовить методический инструментарий.

Степень актуальности,если описываются какие-либо достижения,то эти достижения,то они должны соответствовать реализации ФГОС. ,Федеральной программой .

Нужно подавать в проекте научные термины.

Научное обоснование,как этот проект может быть использован коллегами.

Соблюдение требований к списку литературы,соответствие требованиям оформления проекта.

Можно приложение( тесты,таблицы,презентацию)

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12 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад