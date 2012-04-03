Курсовая по педагогике

Здравствуйте! Необходимо написать курсовую по ООП на тему: "Информационно-аналитическая система «Театр»" Для курсовой необходима программа и текст курсовой на 30 страниц из 2-х глав. Программу сильно мудрить не надо, лишь бы делала вид что работает:) Бюджет 30$ за ...
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тема: «Психологическая компетентность педагога»
во введении – цели проекта.
Если приводятся наработки,то необходимо подготовить методический инструментарий.
Степень актуальности,если описываются какие-либо достижения,то эти достижения,то они должны соответствовать реализации ФГОС. ,Федеральной программой .
Нужно подавать в проекте научные термины.
Научное обоснование,как этот проект может быть использован коллегами.
Соблюдение требований к списку литературы,соответствие требованиям оформления проекта.
Можно приложение( тесты,таблицы,презентацию)
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