Приватно для Рева-Михеева Елена (altklug777)

Нужно выполнение дипломной по авторскому праву. Антиплагиат 70%. Выполнение работы по частям, первые 30% нужны через 2 дня. Тема "Результаты интеллектуальной деятельности в контексте нормативно-правового регулирования интеллектуальной деятельности". Акцент в работе должен быть на программах для ЭВМ. ПЛАН Введение ...
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