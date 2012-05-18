Приватно для Рева-Михеева Елена (altklug777)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка138 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Написание второй главы диплома по теме: Прихологическое проявление тревожности у младших школьников с дисграфией

12 лет назад
elmara_10
Эмма 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$100
5 дней
Елена - отличный фрилансер. Спасибо ей за работу и за понимание.
Очень приятно работать с такими заказчиками, как Эмма, которая не только ориентирована на конечный результат, но и уважает и ценит труд фрилансеров. Рекомендую, однозначно!
  • Похожие заказы

  • Дипломная по авторскому праву

    $250

    Нужно выполнение дипломной по авторскому праву. Антиплагиат 70%. Выполнение работы по частям, первые 30% нужны через 2 дня. Тема "Результаты интеллектуальной деятельности в контексте нормативно-правового регулирования интеллектуальной деятельности". Акцент в работе должен быть на программах для ЭВМ. ПЛАН Введение ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дипломная по туристической деятельности

    $250

    Нужна дипломная по теме: "Бизнес-план предприятия туриской индустрии (туроператорская и турагентская фирма)". Антиплагиат 70%. Выполнение работы нужно по главам, 1 глава 3 дня. Высылаете - оплачиваем и делаете дальше. План работы: Введение Глава 1. Туристская фирма в структуре туристской ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Реферат эк-ка стр-ва

    Состояние строительной отрасли в России за период с 2009 – 2011 годы, динамика основных показателей. 15 страниц с аналитическими таблицами специальность - экономика управления Срок 7 дней

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дипломная по таможенному праву

    $250

    Нужно выполнить за 7 дней дипломную по таможенному праву Тема: "Влияние таможенных процедур на исчисление и уплату таможенных платежей" Антиплагиат 70%. Прошу предложить планы работы, на основе них будет выбран победитель.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дипломная работа по транспортной логистике

    Тема: Организация транспортного обслуживания дорожно-строительного предприятия. Предмет: транспортная логистика Требования: Задача состоит в выборе подвижного состава, для доставки материалов до места ремонтных работ. Расчет маршрута по которому машины будут доставлять груз, и экономичная выгода ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дипломная работа по менеджменту

    Выпускная бакалаврская дипломная работа. Тема работы: Мотивационные основы в менеджменте. Введение 1 глава, Сущность и общая характеристика процесса мотивации в менеджменте. 2 глава, Мировой и отечественный опыт применения методов мотивации. 3 глава, Сравнительный анализ методов мотивации. Заключение

    Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовая работа по сетям ЭВМ

    Разработать структурную схему подключения по Frame Relay ЛВС и 4 ТЛФ. Телефоны Аналоговые, использовать Fast Ethernet. Оборудование выбираем сами. В задание должны быть, описание технологии , структурная схема , сертификация устройств.

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад