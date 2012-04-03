Дипломная по таможенному праву

$250
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка99 просмотров
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Нужно выполнить за 7 дней дипломную по таможенному праву

Тема: "Влияние таможенных процедур на исчисление и уплату таможенных платежей"

Антиплагиат 70%.

Прошу предложить планы работы, на основе них будет выбран победитель.

12 лет назад
anafema-max
Максим 
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов