Дипломная по психологии

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки164 просмотра
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Дипломная по психологии

Тема: Bлияниe ceмeйнoго вocпитания на пpoявлeния агpeccивности пoдpocтков

объем 85 листов+приложения и список литературы

Теория готова - надо дописать практику согласно прикрепленным требованиям

срок сдачи 27 апреля.

12 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Zum
55 летБеларусь
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$120
3 дня
Отличный автор. 10 баллов.
Отличный заказчик. Спасибо!