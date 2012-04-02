Курсовая геодезия

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Предмет, дисциплина: прикладная геодезия

Тема работы: Плановое геодезическое обоснование для изысканий и строительства промышленного плана (комплекса)

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория+практика

Объем работы: 40

Срок выполнения: до 7 дней

Содержание и его разделы:

I Общие сведения об участке работ:

1.1 Описание участка и условий производства геодезических работ

2.1 Топографогеодезическая обеспеченность участка работ

II Проектирование и оценка проекта плановой (высотной) геодезической сети

1.2 Назначение и требования к точности построения сети

2.2 Методы создания сетей

2.3 Проектирование и оценка проекта сетей обоснования

III Методы и средства измерения

3.1 Угловые измерения

3.2 Линейные измерения

IV Центры и знаки

V Возможности использования спутниковой технологии

Жду предложений с указанием ориентировочной цены

12 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад