Курсовая геодезия

Телекоммуникационные системы синхронной и плезиохронной цифровой иерархии. Курсовая работа. Задание во вложении.
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Предмет, дисциплина: прикладная геодезия
Тема работы: Плановое геодезическое обоснование для изысканий и строительства промышленного плана (комплекса)
Тип работы: Курсовая
Содержание: Теория+практика
Объем работы: 40
Срок выполнения: до 7 дней
Содержание и его разделы:
I Общие сведения об участке работ:
1.1 Описание участка и условий производства геодезических работ
2.1 Топографогеодезическая обеспеченность участка работ
II Проектирование и оценка проекта плановой (высотной) геодезической сети
1.2 Назначение и требования к точности построения сети
2.2 Методы создания сетей
2.3 Проектирование и оценка проекта сетей обоснования
III Методы и средства измерения
3.1 Угловые измерения
3.2 Линейные измерения
IV Центры и знаки
V Возможности использования спутниковой технологии
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