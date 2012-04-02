Диплом. Пояснительная записка

Задача состоит в следующем:

Есть:

- ТЗ (во вложении) на дипломную работу (дипломная работа заключается в написании системы тестирования на ASP .NET)

- примерная схема программы

- понимание, как эта программа будет выглядеть и что делать.

Нужно написать пояснительную записку для диплома по этой программе. (на все вопросы, касательно логики программы, структуры БД и т.д. смогу ответить)

PS. чертежи и схемы, указанные во вложенном файле, делать не нужно