Диплом. Пояснительная записка

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка144 просмотра
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Задача состоит в следующем:

Есть:

- ТЗ (во вложении) на дипломную работу (дипломная работа заключается в написании системы тестирования на ASP .NET)

- примерная схема программы

- понимание, как эта программа будет выглядеть и что делать.

Нужно написать пояснительную записку для диплома по этой программе. (на все вопросы, касательно логики программы, структуры БД и т.д. смогу ответить)

PS. чертежи и схемы, указанные во вложенном файле, делать не нужно

12 лет назад
eLecTr0n
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад