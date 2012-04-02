Диплом. Пояснительная записка

Добрый день Курсовая - надо выполнить задачу. Вариант 1 Цена? Срок?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача состоит в следующем:
Есть:
- ТЗ (во вложении) на дипломную работу (дипломная работа заключается в написании системы тестирования на ASP .NET)
- примерная схема программы
- понимание, как эта программа будет выглядеть и что делать.
Нужно написать пояснительную записку для диплома по этой программе. (на все вопросы, касательно логики программы, структуры БД и т.д. смогу ответить)
PS. чертежи и схемы, указанные во вложенном файле, делать не нужно
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