Курсовой проект по деталям машин

Задача состоит в следующем: Есть: - ТЗ (во вложении) на дипломную работу (дипломная работа заключается в написании системы тестирования на ASP .NET) - примерная схема программы - понимание, ...
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