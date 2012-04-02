Телекоммуникационные системы синхронной и плезиохронной цифровой иерархии. Курсовая работа. Задание во вложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вид работы: Дипломная
Предмет: Пpиклaднaя инфopмaтика в экoнoмике
Тема работы: Aвтoмaтизация пpoцесса учётa гoтoвой пpoдукции и ее кoмпoнeнтoв в ООО «КЛEOH»
Количество страниц: 100-120
Срoк : 20 дней
задание и методичка прикреплены
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
Предмет, дисциплина: прикладная геодезия Тема работы: Плановое геодезическое обоснование для изысканий и строительства промышленного плана (комплекса) Тип работы: Курсовая Содержание: Теория+практика Объем работы: 40 Срок выполнения: до 7 дней Содержание и его разделы: I Общие ...Закрыт12 лет назад
Тема и МУ во вложении.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Делать по методичке в прикреплённом файле. Вариант №7 цена - 1000 рРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
курсовой проект по деталям машин.Второй вариантРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Задача состоит в следующем: Есть: - ТЗ (во вложении) на дипломную работу (дипломная работа заключается в написании системы тестирования на ASP .NET) - примерная схема программы - понимание, ...Закрыт12 лет назад
- $50
Добрый день Курсовая - надо выполнить задачу. Вариант 1 Цена? Срок?Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад
Тема дипломной работы: Технологическая подготовка реконструкции производственного участка ремонта шин и колес грузовых автомобилей. План работы в приложении.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
Предмет, дисциплина: Моделирование систем Тема работы: Буферное запоминающее устройство для измерителя параметров сети переменного тока Тип работы: Дипломная Содержание: Теория+практика Объем работы: около 90 стр Срок выполнения: около месяца, но главное качество выполнения Пожелания: ...Закрыт12 лет назад
Сущности и значения нормирования труда. 30-35 страницРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад