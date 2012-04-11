Курсовая БД

$66
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Предмет, дисциплина: Информационные технологии

Тема работы: Базы данных

Тип работы: Курсовая

Содержание: Практика

Срок выполнения: до 9 дней

СУБД MS Access

Задание из 3-х частей в файле

12 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Umka_ru
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$66
8 дней
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