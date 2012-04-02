Курсовой проект - инженерная геодезия

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки145 просмотров
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Предмет: Инженерная геодезия

Вид работы: курсовой проект вариант 03-И

Требования: см.вложения

Срок: 11 апреля

12 лет назад
Webw0rm
Юлия 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
anna23
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$50
14 дней