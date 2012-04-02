Дипломная по психологии Тема: Bлияниe ceмeйнoго вocпитания на пpoявлeния агpeccивности пoдpocтков объем 85 листов+приложения и список литературы Теория готова - надо дописать практику согласно прикрепленным требованиям срок сдачи 27 апреля.
Работа по набору текста для дипломного проекта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Бюджет - 20$
Срок - 5 дней
Работа должна быть выполнена профессионально и добросовестно!
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад
Выпускная бакалаврская дипломная работа. Тема работы: Мотивационные основы в менеджменте. Введение 1 глава, Сущность и общая характеристика процесса мотивации в менеджменте. 2 глава, Мировой и отечественный опыт применения методов мотивации. 3 глава, Сравнительный анализ методов мотивации. ЗаключениеРефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт12 лет назад
Разработать структурную схему подключения по Frame Relay ЛВС и 4 ТЛФ. Телефоны Аналоговые, использовать Fast Ethernet. Оборудование выбираем сами. В задание должны быть, описание технологии , структурная схема , сертификация устройств.Закрыт12 лет назад
- $27
задание в файле объем 30+приложения анти 80% срок 13 апреля цена 800 рублей WMRЗакрыт12 лет назад
для канд. минимума 25-30 стр антиплагиат от 90% Тематика геометрия 10-04-2012Закрыт12 лет назад
Вид работы: Дипломная Предмет: Высшая математика Тема работы: Доказать, что чacтично peкуpcивные функции выpaзимы в лямбда иcчислeнии Количество страниц: от 0 до 60 Срoк : 20 дней Дополнительные требования: Во введении должны быть определены, все переменные, определения, символы, которые используем в доказательстве. В основной части, все ...Закрыт12 лет назад
Добрый день Нужно выполнить 2 варианта Описание прикрепленоРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Предмет: Инженерная геодезия Вид работы: курсовой проект вариант 03-И Требования: см.вложения Срок: 11 апреляЗакрыт12 лет назад
Предмет, дисциплина: латинский язык Тема работы: Система латинского склонения; Имя прилагательное. Прилагательные первого и второго склонения; Прилагательные третьего склонения; Степени сравнения прилагательных; Степени сравнения наречий; Предлоги и приставки; Порядок слов в предложении Тип работы: ...Завершен12 лет назад
- $66
Предмет, дисциплина: Информационные технологии Тема работы: Базы данных Тип работы: Курсовая Содержание: Практика Срок выполнения: до 9 дней СУБД MS Access Задание из 3-х частей в файлеЗавершен12 лет назад