Работа по набору текста для дипломного проекта

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12 лет назад
Litke38
Федор 
49 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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