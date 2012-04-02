Вид работы: Дипломная

Предмет: Высшая математика

Тема работы: Доказать, что чacтично peкуpcивные функции выpaзимы в лямбда иcчислeнии

Количество страниц: от 0 до 60

Срoк : 20 дней

Дополнительные требования: Во введении должны быть определены, все переменные, определения, символы, которые используем в доказательстве. В основной части, все следствия, теоремы, заключения, выводы, которые используем при доказательстве должны быть приведены с доказательством. Пример книги: Барендрегт - Ламбда-исчисление. Его синтаксис и семантика