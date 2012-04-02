Курсовая работа по сетям ЭВМ

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Разработать структурную схему подключения по Frame Relay ЛВС и 4 ТЛФ.

Телефоны Аналоговые, использовать Fast Ethernet.

Оборудование выбираем сами. В задание должны быть, описание технологии , структурная схема , сертификация устройств.

12 лет назад
glaz7
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад