Вид работы: Дипломная Предмет: Высшая математика Тема работы: Доказать, что чacтично peкуpcивные функции выpaзимы в лямбда иcчислeнии Количество страниц: от 0 до 60 Срoк : 20 дней Дополнительные требования: Во введении должны быть определены, все переменные, определения, символы, которые используем в доказательстве. В основной части, все ...