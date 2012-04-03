Дипломная работа по транспортной логистике

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Тема: Организация транспортного обслуживания дорожно-строительного предприятия.

Предмет: транспортная логистика

Требования:

Задача состоит в выборе подвижного состава, для доставки

материалов до места ремонтных работ. Расчет маршрута по которому машины будут

доставлять груз, и экономичная выгода приобретения своего подвижного

состава или взятие его в аренду. А еще составление графика

подвоза строительных материалов для ремонта дороги, определение

количества необходимого транспорта для своевременного выполнения работ.

Сделать план для утверждения научному руководителю.

Срок: план работы до 5 апреля

Сама работа до 20 апреля

Количество страниц: 100

12 лет назад
Hunterr13
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад