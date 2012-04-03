Дипломная по авторскому праву

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Нужно выполнение дипломной по авторскому праву.

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Тема "Результаты интеллектуальной деятельности в контексте нормативно-правового регулирования интеллектуальной деятельности".

Акцент в работе должен быть на программах для ЭВМ.

ПЛАН

Введение

Глава 1. Сущность (Понятие) и содержание процесса нормативно-правового регулирования результата интеллектуальной деятельности.

1.1. Сущность (Понятие) интеллектуальной собственности, как результата

интеллектуальной деятельности.

1.2. Анализ процесса нормативно-правового регулирования результата интеллектуальной деятельности.

Глава 2. Нормативно-правовое регулирование результатов интеллектуальной деятельности.

2.1. Международно – правовые способы регулирования результатов интеллектуальной деятельности.

2.2. Гражданско – правовые, уголовно – правовые и административные механизмы регуляции результата интеллектуальной деятельности в РФ.

2.3. Актуальные проблемы правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности и пути их разрешения.

Заключение

Библиография

Приложение

12 лет назад
anafema-max
Максим 
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов