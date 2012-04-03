Дипломная по авторскому праву

Закажу курсовую работу, времени 3 недели, дисциплина САПР, тема: Электрозажигалка. Пример и методичку предоставлю.
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Нужно выполнение дипломной по авторскому праву.
Антиплагиат 70%. Выполнение работы по частям, первые 30% нужны через 2 дня.
Тема "Результаты интеллектуальной деятельности в контексте нормативно-правового регулирования интеллектуальной деятельности".
Акцент в работе должен быть на программах для ЭВМ.
ПЛАН
Введение
Глава 1. Сущность (Понятие) и содержание процесса нормативно-правового регулирования результата интеллектуальной деятельности.
1.1. Сущность (Понятие) интеллектуальной собственности, как результата
интеллектуальной деятельности.
1.2. Анализ процесса нормативно-правового регулирования результата интеллектуальной деятельности.
Глава 2. Нормативно-правовое регулирование результатов интеллектуальной деятельности.
2.1. Международно – правовые способы регулирования результатов интеллектуальной деятельности.
2.2. Гражданско – правовые, уголовно – правовые и административные механизмы регуляции результата интеллектуальной деятельности в РФ.
2.3. Актуальные проблемы правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности и пути их разрешения.
Заключение
Библиография
Приложение
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