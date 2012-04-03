Дипломная по туристической деятельности

Дипломная по психологии Тема: Bлияниe ceмeйнoго вocпитания на пpoявлeния агpeccивности пoдpocтков объем 85 листов+приложения и список литературы Теория готова - надо дописать практику согласно прикрепленным требованиям срок сдачи 27 апреля.
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Нужна дипломная по теме: "Бизнес-план предприятия туриской индустрии (туроператорская и турагентская фирма)". Антиплагиат 70%.
Выполнение работы нужно по главам, 1 глава 3 дня. Высылаете - оплачиваем и делаете дальше.
План работы:
Введение
Глава 1. Туристская фирма в структуре туристской индустрии в России
1.1 Особенности развития туристских фирм в России
1.2 Правовое регулирование деятельности туристских предприятий
1.3 Подходы к организации туроператорских и турагентских предприятий
1.4 Организация производственно-торговой деятельности туристской фирмы
Глава 2. Разарботка бизнес-плана туристской фирмы «…».
2.1 Концепция туристской фирмы «….»
2.2 Возможности туристской фирмы (резюме)
2.3 Характеристика услуг и продукта туристской фирмы «….»
2.4 Анализ и оценка рынков сбыта услуг и продукта туристской фирмы «…»
2.5 Анализ рыночной конъюнктуры, характеристика конкурентов, их стратегии и тактики
2.6 Организационный план и правовое обеспечение деятельности туристской фирмы «…»
2.7 Производственный план туристской фирмы «…»
2.8 Плана маркетинга туристской фирмы «…»
2.9 Финансовый план туристской фирмы «…»
2.10 Инвестиционный план и стратегия финансирования
Глава 3. Оценка рисков и экспертиза бизнес-плана туристской фирмы «…»
3.1 Качественный и количественный анализ рисков
3.2 Способы снижения рисков и страхование рисков
3.3 Оценка экономической эффективности проекта
3.4 Оценка проекта малого предприятия в целом
Заключение
Список литературы
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