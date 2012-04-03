Дипломная по туристической деятельности

$250
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок156 просмотров
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Нужна дипломная по теме: "Бизнес-план предприятия туриской индустрии (туроператорская и турагентская фирма)". Антиплагиат 70%.

Выполнение работы нужно по главам, 1 глава 3 дня. Высылаете - оплачиваем и делаете дальше.

План работы:

Введение

Глава 1. Туристская фирма в структуре туристской индустрии в России

1.1 Особенности развития туристских фирм в России

1.2 Правовое регулирование деятельности туристских предприятий

1.3 Подходы к организации туроператорских и турагентских предприятий

1.4 Организация производственно-торговой деятельности туристской фирмы

Глава 2. Разарботка бизнес-плана туристской фирмы «…».

2.1 Концепция туристской фирмы «….»

2.2 Возможности туристской фирмы (резюме)

2.3 Характеристика услуг и продукта туристской фирмы «….»

2.4 Анализ и оценка рынков сбыта услуг и продукта туристской фирмы «…»

2.5 Анализ рыночной конъюнктуры, характеристика конкурентов, их стратегии и тактики

2.6 Организационный план и правовое обеспечение деятельности туристской фирмы «…»

2.7 Производственный план туристской фирмы «…»

2.8 Плана маркетинга туристской фирмы «…»

2.9 Финансовый план туристской фирмы «…»

2.10 Инвестиционный план и стратегия финансирования

Глава 3. Оценка рисков и экспертиза бизнес-плана туристской фирмы «…»

3.1 Качественный и количественный анализ рисков

3.2 Способы снижения рисков и страхование рисков

3.3 Оценка экономической эффективности проекта

3.4 Оценка проекта малого предприятия в целом

Заключение

Список литературы

12 лет назад
anafema-max
Максим 
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов
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