Реферат эк-ка стр-ва

Дипломная по психологии Тема: Bлияниe ceмeйнoго вocпитания на пpoявлeния агpeccивности пoдpocтков объем 85 листов+приложения и список литературы Теория готова - надо дописать практику согласно прикрепленным требованиям срок сдачи 27 апреля.
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Состояние строительной отрасли в России за период с 2009 – 2011 годы, динамика основных показателей.
15 страниц
с аналитическими таблицами
специальность - экономика управления
Срок 7 дней
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