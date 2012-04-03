Реферат эк-ка стр-ва

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Состояние строительной отрасли в России за период с 2009 – 2011 годы, динамика основных показателей.

15 страниц

с аналитическими таблицами

специальность - экономика управления

Срок 7 дней

12 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад