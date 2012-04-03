Необходима курсовая по ООП

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки167 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо написать курсовую по ООП на тему Информационно-аналитическая система «Гостиница».

Для курсовой необходима программа и текст курсовой на 30 страниц из 2-х глав. Программу сильно мудрить не надо, лишь бы делала вид что работает:)

Бюджет 30$ за работу. Оплата по webmoney за выполненную работу после выполнения.

Сроки до середины апреля.

12 лет назад
asan_fift
Асан 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад