Необходима курсовая по ООП

Здравствуйте!

Необходимо написать курсовую по ООП на тему Информационно-аналитическая система «Гостиница».

Для курсовой необходима программа и текст курсовой на 30 страниц из 2-х глав. Программу сильно мудрить не надо, лишь бы делала вид что работает:)

Бюджет 30$ за работу. Оплата по webmoney за выполненную работу после выполнения.

Сроки до середины апреля.