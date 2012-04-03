Курсовая менеджмент

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Диверсификация на примере организации

Введение

1 глава-Теоретическая

2 глава Аналитическая

3 глава Практическая — проектная с расчетом эк-ой эффективности

35–40 стр.

12 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
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