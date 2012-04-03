Курсовая менеджмент

Влияние особенностей темперамента психолога-консультанта на характер и эффективность консультативного процесса 2-3 методики 20-30 испытумых корреляция срок 14-21 день Исходные данные для расчетов по всем методикам Высылайть работу по главам. Нужна очень качественная и подробная практическая часть.
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Мотивация топ менеджеров компании для достижения стратегических целей на примере компании
Введение
1 глава-Теоретическая
2 глава Аналитическая
3 глава Практическая — проектная с расчетом эк-ой эффективности
35-40 стр.
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