Диплом психология

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Влияние особенностей темперамента психолога-консультанта на характер и эффективность консультативного процесса

2-3 методики

20-30 испытумых

корреляция

срок 14-21 день

Исходные данные для расчетов по всем методикам

Высылайть работу по главам. Нужна очень качественная и подробная практическая часть.

12 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
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