Доработка дипломной по журналистике

Имеется дипломная работа по теме "реклама на телевидении - информационно-художественное произведение" (проще говоря - это анализ телевизионных рекламных роликов и методы воздействия на аудиторию).

Работа написана в 2010 году. Ее нужно "осовременить" на основе примеров рекламных роликов, идущих сейчас на ТВ, а также библиографией, которая, несомненно, изменилась и расширилась по данной теме.

На данный момент в работе 72 листа.

Срок исполнения - до 12 дней.

Жду предложений с ориентировочным указанием цены