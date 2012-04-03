Диплом по управлению персоналом (2-я часть)

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Необходимо выполнить 2-ю часть диплома по утвержденному плану!

Тема: "Совершенствование информационного и технического обеспечения системы управления персоналом организации"

Имеется утвержденный план и некоторые данные по предприятию (всё во вложенном файле)!

Оригинальность текста 70-75 %

Цена?

12 лет назад
sd0407
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
21 отзыв
Выбранный исполнитель
Alyona_14011979
Алена 
44 годаКазахстан
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$80
6 дней
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