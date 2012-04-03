Диплом по информационной безопасности

Диплом Тема:Патриотическое воспитания школьников в процессе изучения своего района на примере Кигинского района Республики Башкортостан Введение .................... Глава 1 физико географические особенности Кигинского района 1.1географические положение 1.2 рельеф и геологическое строение 1.3климат 1.4воды 1.5почва, растительный и животный мир Глава2. Воспитание любви малый ...
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Тема: Внедрение системы выявления и предотвращения утечек информации (DLP) в "»
Необходимо дописать 1 главу (написано все, кроме п. 1.4; также необходимо добавить в п. 1.2.4 программную архитектуру предприятия), при необходимости откорректировать уже написанное. Написать 2, 3 главы, введение, заключение, список литературы, подготовить речь и раздаточный материал, презентацию.
Используемая литература должна быть не старше 2007 года (т.е. 2007–2012).
Антиплагиат: не менее 80%.
Диплом пишется полностью в соответствии с методическими рекомендациями, есть примеры.
Оформление строго в соответствии с п. 3.1. методических рекомендаций.
Диплом и примеры вышлю после заключения договора.
В заявке прошу указывать ориентировочный бюджет.
Срок выполнения работ: до 27 апреля 2012 года:
1. Сдача итогового варианта дипломного проекта – до 18 апреля 2012 г.
2. Подготовка презентации, речи, раздаточного материала – до 23 апреля 2012 г.
3. Исправление итоговых замечаний по проекту и материалам – до 27 апреля 2012 г.
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