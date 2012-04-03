Диплом по информационной безопасности

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Написание и сопровождение дипломного проекта до утверждения на кафедре.

Тема: Внедрение системы выявления и предотвращения утечек информации (DLP) в "»

Необходимо дописать 1 главу (написано все, кроме п. 1.4; также необходимо добавить в п. 1.2.4 программную архитектуру предприятия), при необходимости откорректировать уже написанное. Написать 2, 3 главы, введение, заключение, список литературы, подготовить речь и раздаточный материал, презентацию.

Используемая литература должна быть не старше 2007 года (т.е. 2007–2012).

Антиплагиат: не менее 80%.

Диплом пишется полностью в соответствии с методическими рекомендациями, есть примеры.

Оформление строго в соответствии с п. 3.1. методических рекомендаций.

Диплом и примеры вышлю после заключения договора.

В заявке прошу указывать ориентировочный бюджет.

Срок выполнения работ: до 27 апреля 2012 года:

1. Сдача итогового варианта дипломного проекта – до 18 апреля 2012 г.

2. Подготовка презентации, речи, раздаточного материала – до 23 апреля 2012 г.

3. Исправление итоговых замечаний по проекту и материалам – до 27 апреля 2012 г.

12 лет назад
extrapolation
Нина 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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