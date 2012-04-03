Диплом Патриотическое воспитание школьников

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Диплом

Тема:Патриотическое воспитания школьников в процессе изучения своего района на примере Кигинского района Республики Башкортостан

Введение ....................

Глава 1 физико географические особенности Кигинского района

1.1географические положение

1.2 рельеф и геологическое строение

1.3климат

1.4воды

1.5почва, растительный и животный мир

Глава2. Воспитание любви малый родине как составляющая часть

патриотического воспитания школьников

2.1 сущность патриотического воспитания

2.2 задачи и содержание патриотического воспитания школьников

2.опыт работы школьников по ознакомлению детей с родным районам

Глава 3.Опытно - экспериментальная работа

3.1 Суть опытно экспериментальной работы

3.2 анализ результатов опытно-экспериментальной работы

3.3 методические рекомендации по формированию чувства патриотизма в

процессе изучения своего района

Заключение

Список использованной литературы

Приложения

срок 12 апреля

высылка работы по главам.

оформление ГОСТ

графики, диаграммы (обсуждается в процессе работы)

презентация+доклад (еще неясно то ли презентация, то ли раздатка)

можно выполнить только 2 и 3 главу. (сразу указывайте плиз).

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ - поддержка работы до защиты.

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12 лет назад
llairis
Венера 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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