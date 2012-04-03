Диплом Патриотическое воспитание школьников

Проблема «международных юридических лиц» в международном частном праве
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Диплом
Тема:Патриотическое воспитания школьников в процессе изучения своего района на примере Кигинского района Республики Башкортостан
Введение ....................
Глава 1 физико географические особенности Кигинского района
1.1географические положение
1.2 рельеф и геологическое строение
1.3климат
1.4воды
1.5почва, растительный и животный мир
Глава2. Воспитание любви малый родине как составляющая часть
патриотического воспитания школьников
2.1 сущность патриотического воспитания
2.2 задачи и содержание патриотического воспитания школьников
2.опыт работы школьников по ознакомлению детей с родным районам
Глава 3.Опытно - экспериментальная работа
3.1 Суть опытно экспериментальной работы
3.2 анализ результатов опытно-экспериментальной работы
3.3 методические рекомендации по формированию чувства патриотизма в
процессе изучения своего района
Заключение
Список использованной литературы
Приложения
срок 12 апреля
высылка работы по главам.
оформление ГОСТ
графики, диаграммы (обсуждается в процессе работы)
презентация+доклад (еще неясно то ли презентация, то ли раздатка)
можно выполнить только 2 и 3 главу. (сразу указывайте плиз).
ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ - поддержка работы до защиты.
антиплагиат от 70%.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Описание в архиве. Интересует цена и сроки.Закрыт12 лет назад
Диверсификация на примере организации Введение 1 глава-Теоретическая 2 глава Аналитическая 3 глава Практическая — проектная с расчетом эк-ой эффективности 35–40 стр.Закрыт12 лет назад
Нужна курсовая работа по журналистике объем 20-25 листов. Тема произвольная, но предпочтительней "методы интервью", "освещение работы западных СМИ", "освещение работы российских СМИ" , "этика журналиста"(на основе недавних увольнений из коммерсанта). Возможно, у кого-то есть готовый работы, однако ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Имеется дипломная работа по теме "реклама на телевидении - информационно-художественное произведение" (проще говоря - это анализ телевизионных рекламных роликов и методы воздействия на аудиторию). Работа написана в 2010 году. Ее нужно "осовременить" на основе примеров рекламных ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
объем - 65 стр 09-04-2012 тематика: адвокатск. соглаш-еРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Мотивация топ менеджеров компании для достижения стратегических целей на примере компании Введение 1 глава-Теоретическая 2 глава Аналитическая 3 глава Практическая — проектная с расчетом эк-ой эффективности 35-40 стр.Закрыт12 лет назад
Влияние особенностей темперамента психолога-консультанта на характер и эффективность консультативного процесса 2-3 методики 20-30 испытумых корреляция срок 14-21 день Исходные данные для расчетов по всем методикам Высылайть работу по главам. Нужна очень качественная и подробная практическая часть.Закрыт12 лет назад
тема: «Психологическая компетентность педагога» во введении – цели проекта. Если приводятся наработки,то необходимо подготовить методический инструментарий. Степень актуальности,если описываются какие-либо достижения,то эти достижения,то они должны соответствовать реализации ФГОС. ,Федеральной программой . Нужно подавать в проекте научные термины. Научное ...Закрыт12 лет назад
- $50
Здравствуйте! Необходимо написать курсовую по ООП на тему: "Информационно-аналитическая система «Театр»" Для курсовой необходима программа и текст курсовой на 30 страниц из 2-х глав. Программу сильно мудрить не надо, лишь бы делала вид что работает:) Бюджет 30$ за ...Закрыт12 лет назад