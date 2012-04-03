Диплом по международному частному праву

Здравствуйте! Необходимо написать курсовую по ООП на тему: "Информационно-аналитическая система «Театр»" Для курсовой необходима программа и текст курсовой на 30 страниц из 2-х глав. Программу сильно мудрить не надо, лишь бы делала вид что работает:) Бюджет 30$ за ...