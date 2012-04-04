Диплом по автомоб.

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тема с 21 стр. любая.

смысл работы

В общем, здесь надо построить помещения для хранения опасных грузов (с

помощью строительной компании или самим), получить лицензию на

хранение опасных грузов, обучить или нанять персонала для работы на

складе. Перевозки осуществляются воздушным транспортом.

сроки конец апреля

вуз УГАТУ (уфимский авиационный универ)

12 лет назад
llairis
Венера 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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