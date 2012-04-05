Нужен небольшой реферат

тема с 21 стр. любая. смысл работы В общем, здесь надо построить помещения для хранения опасных грузов (с помощью строительной компании или самим), получить лицензию на хранение опасных грузов, обучить или нанять персонала для работы на складе. Перевозки осуществляются ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен реферат по истории культуры и искусств. Реферат небольшой - листов 8. Уникальность выше 80%!
Тема: "История Китайского фарфора"
По срокам - готовый вариант должен быть уже в пятницу, чтобы я мог заранее проверить, и внести корректировки, если таковые будут!
Обязательно указывайте в тексте заявки, хотя бы примерные цену и сроки.
Спасибо!
пс. в лс и пр. не писать!
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $60
Курсовая гражданский процесс зарубежных стран темы следующие 1. Гражданский процесс Финляндии 2. Гражданский процесс Норвегии 3. Гражданский процесс Швеции 4. Гражданский процесс Дании 5. Гражданский процесс Австрии 6. Гражданский процесс Швейцарии 7. Гражданский процесс Италии 8. Гражданский процесс Испании 9. Гражданский процесс Греции 10. ...Закрыт12 лет назад
Написание и сопровождение дипломного проекта до утверждения на кафедре. Тема: Внедрение системы выявления и предотвращения утечек информации (DLP) в "» Необходимо дописать 1 главу (написано все, кроме п. 1.4; также необходимо добавить в п. 1.2.4 программную архитектуру ...Закрыт12 лет назад
Диплом Тема:Патриотическое воспитания школьников в процессе изучения своего района на примере Кигинского района Республики Башкортостан Введение .................... Глава 1 физико географические особенности Кигинского района 1.1географические положение 1.2 рельеф и геологическое строение 1.3климат 1.4воды 1.5почва, растительный и животный мир Глава2. Воспитание любви малый ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Проблема «международных юридических лиц» в международном частном правеРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Описание в архиве. Интересует цена и сроки.Закрыт12 лет назад
Диверсификация на примере организации Введение 1 глава-Теоретическая 2 глава Аналитическая 3 глава Практическая — проектная с расчетом эк-ой эффективности 35–40 стр.Закрыт12 лет назад
Нужна курсовая работа по журналистике объем 20-25 листов. Тема произвольная, но предпочтительней "методы интервью", "освещение работы западных СМИ", "освещение работы российских СМИ" , "этика журналиста"(на основе недавних увольнений из коммерсанта). Возможно, у кого-то есть готовый работы, однако ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Имеется дипломная работа по теме "реклама на телевидении - информационно-художественное произведение" (проще говоря - это анализ телевизионных рекламных роликов и методы воздействия на аудиторию). Работа написана в 2010 году. Ее нужно "осовременить" на основе примеров рекламных ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
объем - 65 стр 09-04-2012 тематика: адвокатск. соглаш-еРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад