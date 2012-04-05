Нужен небольшой реферат

Нужен реферат по истории культуры и искусств. Реферат небольшой - листов 8. Уникальность выше 80%!

Тема: "История Китайского фарфора"

По срокам - готовый вариант должен быть уже в пятницу, чтобы я мог заранее проверить, и внести корректировки, если таковые будут!

Обязательно указывайте в тексте заявки, хотя бы примерные цену и сроки.

Спасибо!

пс. в лс и пр. не писать!