Нужен небольшой реферат

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен7 заявок184 просмотра
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Нужен реферат по истории культуры и искусств. Реферат небольшой - листов 8. Уникальность выше 80%!

Тема: "История Китайского фарфора"

По срокам - готовый вариант должен быть уже в пятницу, чтобы я мог заранее проверить, и внести корректировки, если таковые будут!

Обязательно указывайте в тексте заявки, хотя бы примерные цену и сроки.

Спасибо!

пс. в лс и пр. не писать!

12 лет назад
Habs_ART
Хаблат 
30 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов
Выбранный исполнитель
olyarabota
Ольга 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$12
1 день
Ольга прекрасно справилась с заданием, порученным ей! Работа была готова уже на следующий день! Всем, кто хочет получить качественный продукт, рекомендую к сотрудничеству!
Благодарю за сотрудничество! Интересная работа, оплата в срок, и вообще просто приятно было выполнять заказ!
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