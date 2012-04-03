Технологический раздел дипломного проекта

Технологический раздел

Расчет нормированного годового(сезонного) расхода эксплуатационных материалов бульдозера Т-330

1. Исходные данные (указать условия работы: вид выполняемых работ, регион использования, сезонность использования, сменность работы, остаточный ресурс и т.д)

2. Составление годового (сезонного) плана технического обслуживания и ремонта машины

2.1 Характеристика мероприятий системы ППР для машины

2.2 Определение планируемой годовой (сезонной) наработки машины

2.3 Составление годового (сезонного) графика технического обслуживания и ремонта машины

3. Расчет нормированного годового (сезонного) расхода топлива машины (вначале дать марки и краткую характеристику используемого топлива)

3.1 Расчет индивидуальной нормы расхода топлива машины

3.2 Расчет дополнительной нормы расхода топлива на пробег машины

3.3 Расчет нормированного годового (сезонного) расхода топлива на работу машины

3.4 Расчет суммарного нормированного годового (сезонного) расхода топлива

4. Расчет нормированного годового(сезонного) расхода рабочей жидкости гидросистемы машины (вначале дать марки и краткую характеристику используемой рабочей жидкости)

5. Расчет нормированного годового (сезонного) расхода смазочных материалов машины (вначале дать марки и краткую техническую характеристику используемых смазочных материалов)

Заключение (кратко: что сделано и результат)

(В тексте по всем справочным данным давать ссылки на литературные источники, но не на методички)

еще лист А1 про все это.... начерченый в Компас3D