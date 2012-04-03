Курсовая Классическая модель рыночной экономики

Нужен реферат по истории культуры и искусств. Реферат небольшой - листов 8. Уникальность выше 80%! Тема: "История Китайского фарфора" По срокам - готовый вариант должен быть уже в пятницу, чтобы я мог заранее проверить, и внести корректировки, ...