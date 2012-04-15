Курсовая работа (Английский язык)

Дисциплина: Английский язык

Тема: "Фразовые глаголы в современном медиатексте английского языка".

Объем: 40л. (20 - теория + 20 - практика).

Срок сдачи: 15.04.12

Бюджет: 2400 р.

Введение-3стр.

I)теория-20 стр.

1) вступление- понятие о фразов.гл + история

2) лексические особенности фраз.гл

3)классификация

4)роль адвербиального послеслога в составе фраз.гл.

5) разряды фраз.гл. ну и что нибудь еще, так как мало информации было.

В практической части необходимо сравнить газетный-новостной текст и журнальный-информативный, или текст из "желтой" прессы и новостной.