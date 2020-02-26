Диплом

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Диплом на тему: Кадровый резерв: технологии формирования и использования

Направление: Управление персоналом

ВУЗ Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России

4 года назад
ValekSol
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад