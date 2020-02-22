Курсовая (25 стр) по зарубежной лит-ре

надо написать полную диссертацию на русском языке, 80 страниц, тема работы: Влияние интерьера дошкольных организаций на формирование личности. план сформирован и готов, буду работать только через этот сайт! 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЕ РЕБЕНКА КАК ЛИЧНОСТЬ В УЧЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 1.1 ...
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Здравствуйте!
Имеется не очень срочный заказ на выполнение курсовой работы. Тема будет дана выбранному исполнителю. Работа будет интересна всякому, кто интересуется литературой вообще. Она связана с изучением одного из сюжетов древних текстов стран Ближнего Востока. Тексты в переводе на русский есть в свободном доступе и будут даны исполнителю в виде файловых документов или ссылок.
Есливы владеете иностранными языками, пожалуйста, укажите их. Владение иностранными языками не является обязательным для подачи заявки.
Рассматривается вариант долговременного сотрудничества, если клиенту понравится работа.
С исполнителем заключается договор. Подписать его можно удаленно.
Ждём ваших откликов.
С уважением,
Компания «Мт-г»
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