Курсовая работа

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Нужна помощь с выполнением курсовой работы по конструированию одежды для ВГТУ (витебский технологический).

Тема курсовой: Разработка новой модели одежды (платье женское 164-92-100)

Часть работы уже выполнена, нужна помощь в доработке и с конструкторской частью, изделие уже раскроенно и смётано. 

Есть методички по выполнению и оформлению.

4 года назад
guest_1582643334008
4 года в сервисе
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4 года назад