Курсовая работа

надо написать полную диссертацию на русском языке, 80 страниц, тема работы: Влияние интерьера дошкольных организаций на формирование личности. план сформирован и готов, буду работать только через этот сайт! 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЕ РЕБЕНКА КАК ЛИЧНОСТЬ В УЧЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 1.1 ...
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Нужна помощь с выполнением курсовой работы по конструированию одежды для ВГТУ (витебский технологический).
Тема курсовой: Разработка новой модели одежды (платье женское 164-92-100)
Часть работы уже выполнена, нужна помощь в доработке и с конструкторской частью, изделие уже раскроенно и смётано.
Есть методички по выполнению и оформлению.
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