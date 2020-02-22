Курсовая работа

Нужна помощь с выполнением курсовой работы по конструированию одежды для ВГТУ (витебский технологический).

Тема курсовой: Разработка новой модели одежды (платье женское 164-92-100)

Часть работы уже выполнена, нужна помощь в доработке и с конструкторской частью, изделие уже раскроенно и смётано.

Есть методички по выполнению и оформлению.