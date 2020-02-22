Курсовая (25 стр) по зарубежной лит-ре

Здравствуйте!

Имеется не очень срочный заказ на выполнение курсовой работы. Тема будет дана выбранному исполнителю. Работа будет интересна всякому, кто интересуется литературой вообще. Она связана с изучением одного из сюжетов древних текстов стран Ближнего Востока. Тексты в переводе на русский есть в свободном доступе и будут даны исполнителю в виде файловых документов или ссылок.

Есливы владеете иностранными языками, пожалуйста, укажите их. Владение иностранными языками не является обязательным для подачи заявки.

Рассматривается вариант долговременного сотрудничества, если клиенту понравится работа.

С исполнителем заключается договор. Подписать его можно удаленно.

Ждём ваших откликов.

С уважением,

Компания «Мт-г»