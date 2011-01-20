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Тема работы: организация и технология продажи круп в тогровых предприятиях.

Тип учебного заведения: проф лицей№18

Предмет: товароведение и оборудование торговых предприятий

Объём работы в печатных страницах: 25

План работы:

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1.организация и технология продажи круп в тогровых предприятиях.

2.особенности подготовки к продаже тканей в магазине.

3.устройство контрольно-кассовой машины "самсунг".

14 лет назад
vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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