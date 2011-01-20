Курсовая работа по дисциплине-дошкольная педагогика на тему- ненасильственное взаимодействие учителя с младшими школьниками в образовательном процессе. С практической частью. Требования к написанию стандартные. 40 страниц без приложений.
Диплом
Тема работы: организация и технология продажи круп в тогровых предприятиях.
Тип учебного заведения: проф лицей№18
Предмет: товароведение и оборудование торговых предприятий
Объём работы в печатных страницах: 25
План работы:
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1.организация и технология продажи круп в тогровых предприятиях.
2.особенности подготовки к продаже тканей в магазине.
3.устройство контрольно-кассовой машины "самсунг".
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