Диплом по финансам

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Закрыт3 заявки130 просмотров

Предмет: Финансы и кредит

Вид работы: Дипломная работа

Тема: Финансовое регулирование малого бизнеса

Объём работы: 75-85 страниц

Антиплагиат: от 85%

Срок: 20-30 дней

План: нужен (без плана заявки не рассматриваю)

14 лет назад
str_phoenix
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$150
20 дней

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад